Hong Kong Express (1994): Trasognati ad Hong Kong (Di martedì 28 settembre 2021) Hong Kong Express Titolo originale: ChungKing Express Anno: 1994 Paese: Hong Kong Genere: sentimentale, drammatico Produzione: Jet Tone Production Distribuzione: Ocean Shores Video Durata: 98 minuti Regia: Wong Kar-wai Sceneggiatura: Wong Kar-Wai Fotografia: Christopher Doyle , Andrew Lau Montaggio: William Chang, Kai Kit-wai, Kwong Chi-Leung Musiche: Frankie Chan, Roel. A Garcia Attori: Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro , Tony Leung Chiu-Wai ,Faye Wong Trailer Hong Kong ExpressDopo il travolgente successo di “In the mood for love” (2000), l’occidente si accorse di quel ... Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 28 settembre 2021)Titolo originale: ChungKingAnno:Paese:Genere: sentimentale, drammatico Produzione: Jet Tone Production Distribuzione: Ocean Shores Video Durata: 98 minuti Regia: Wong Kar-wai Sceneggiatura: Wong Kar-Wai Fotografia: Christopher Doyle , Andrew Lau Montaggio: William Chang, Kai Kit-wai, Kwong Chi-Leung Musiche: Frankie Chan, Roel. A Garcia Attori: Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro , Tony Leung Chiu-Wai ,Faye Wong TrailerDopo il travolgente successo di “In the mood for love” (2000), l’occidente si accorse di quel ...

Advertising

ilpost : Il gruppo di Hong Kong che tutti gli anni organizzava una veglia in memoria del massacro di piazza Tiananmen si è s… - SkyTG24 : Hong Kong, dopo 30 anni si scioglie gruppo veglie Tienanmen - ciromagliulo26 : RT @dayfootball1981: #Suning é un'altra vicenda insabbiata.Questa vicenda sta per diventare un altro boom: 'La Corte di giustizia di Hong K… - deciminterlude : RT @springday_moon: raga ho beccato My Universe su radio uno ed ero con mio padre la tipa della radio: 'i bts vengono da Hong Kong' (credo… - dayfootball1981 : #Suning é un'altra vicenda insabbiata.Questa vicenda sta per diventare un altro boom: 'La Corte di giustizia di Hon… -