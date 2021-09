Germania | Fidanza | “La Cdu faccia cadere l’argine a destra” Fitto | “E’ un errore governare con la sinistra”

(Di martedì 28 settembre 2021) “Il tema del Patto di stabilità sarà centrale nel dibattito dei prossimi mesi. Abbiamo sospeso le vecchie regole durante la crisi del Covid, farlo ha rappresentato una scelta doverosa e obbligatoria in quel momento. Immaginare che appena superato il dramma, quando si inizia a intravedere un po’ di ripresa, si possa tornare indietro sarebbe un gravissimo”. Cosi l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Raffaeledurante il forum Ansa al Parlamento europeo. “Guardando la, c’è un governo che nasce con un ruolo rilevante di alcuni partiti: come il partito liberale che non nasconde che le posizioni rispetto al tema del Patto di stabilità siano più in linea con quelle dei paesi frugali; e quindi questo rappresenterebbe un problema importante”, ha ...

IT Alloracome giudica il risultato elettorale tedesco da una prospettiva italiana? Inil dopo Merkel inizia nella massima incertezza. Sentiamo parlare di 'vittoria dell'europeismo e ...Appena adolescente, si, i familiari consenzienti, con un giovane che sembra dabbene, però ... Angela Merkel è alla guida della(seppure ancora per poco), considerato il Paese di ...Carlo Fidanza, responsabile Esteri di Fratelli d’Italia e Capodelegazione al Parlamento Ue, commenta con Affaritaliani.it l'esito delle elezioni in Germania ...Non si sa ancora di preciso chi costituirá il governo ma possiamo già ora trarre alcune lezioni utili anche all’Italia? Si certo. In primo luogo si conferma ancora una volta che un sistema politico ed ...