Fedez, talmente indignato per la "censura", torna su Rai3, ospite di Fazio. Nuovo boccone amaro per Franco Di Mare

Cacciati dalla porta di Rai3, non senza polemiche, rientrano ora dalla finestra. Dopo Mauro Corona, tocca pure a Fedez. Domenica prossima, 3 ottobre, il rapper sarà infatti ospite di Che tempo che fa – proprio sulla terza rete – a cinque mesi dal roboante caso della presunta censura subita dal servizio pubblico al Concertone del Primo Maggio. Dopo aver accusato alcuni funzionari Rai di aver tentato di ostacolare la sua libertà d'espressione, il cantante farà nuovamente capolino sul canale diretto da Franco Di Mare. Con buona pace di quest'ultimo, che dovrà incassare il colpo. Difficile infatti immaginare che la scelta di riaccogliere Fedez su Rai3 (domenica da Fabio Fazio assieme ad Achille Lauro e Orietta ...

