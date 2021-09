Fedez indagato per diffamazione per una canzone su Pietro Maso (Di martedì 28 settembre 2021) Nuovi problemi giudiziari per Fedez, finito ancora un volta nella morsa delle querele per via dei suoi testi. Questa volta però a tormentare il rapper ed influencer non è stato il Codacons. E già questa sa di novità. Fedez è stato iscritto al registro degli indagati della procura di Roma con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l’uomo che ha scontato oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori. La vicenda scaturisce da una denuncia presentata dal difensore di Maso, l’avvocato Alessio Pomponi, in merito al testo della canzone “No Game-Freestyle” pubblicata dal rapper. “Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Nuovi problemi giudiziari per, finito ancora un volta nella morsa delle querele per via dei suoi testi. Questa volta però a tormentare il rapper ed influencer non è stato il Codacons. E già questa sa di novità.è stato iscritto al registro degli indagati della procura di Roma con l’accusa diaggravata nei confronti di, l’uomo che ha scontato oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori. La vicenda scaturisce da una denuncia presentata dal difensore di, l’avvocato Alessio Pomponi, in merito al testo della“No Game-Freestyle” pubblicata dal rapper. “Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando ...

