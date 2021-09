Elezioni a Napoli | circa 100 dipendenti Anm ai seggi come scrutatori e rappresentanti di lista

(Di martedì 28 settembre 2021)amministrative a: arrivate ad Anm100 richieste di congedo elettorale.70 sono autisti (per cui c’è il rischio di soppressione di alcuni bus).avviene ormai da molti anni, anche per le prossimeamministrative (in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre), numerosidella Anm, l’azienda di trasporto pubblico

Advertising

ilpost : A Napoli «non ci sono i soldi» - ilpost : «Non ci sono soldi» è una delle frasi più pronunciate dai candidati sindaci durante la campagna elettorale. A… - francescocosta : RT @EasyInve: A Napoli «non ci sono i soldi» - Dondolino72 : RT @ilpost: A Napoli «non ci sono i soldi» - _simonpietro_ : A Napoli «non ci sono i soldi» -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Napoli

Fanpage.it

... 28 settembre - Domani Mercoledì 29 settembre alle ore 18,45 presso la Grancia dei Celestini a Porta, il candidato incontrerà i cittadini e gli operatori del settore turistico e dei servizi ...l'espressione più ripetuta dai quattro candidati sindaci, in riferimento a un debito così enorme che nemmeno loro sanno ...Sono venti i capoluoghi di provincia coinvolti nella tornata amministrativa 2021: tra questi, sei citta’ sono anche capoluogo di Regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste). In Campania ...COSENZA – Giuseppe Conte ritorna in Calabria per chiudere la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. Dopo essere stato accolto da un bagno di folla anche a Cosenza il ...