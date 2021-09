“Così i servizi segreti hanno bloccato l’avanzata di Afd”

Advertising

LaQualunque5 : @lauraleghista VERAMENTE NOI PAGHIAMO COSÌ TANTE TASSE PER MANTENERE TUTTI QUEI PARASSITI DI POLITICI I LORO FAMILI… - PeppeAllegri : Esattamente così, erogando, spesso e volentieri, molti servizi (amministrativi, bibliotecari, burocratici, document… - tesiearsi : RT @Ava_Naghila: Sogno un paese nel quale gli uffici della pubblica amministrazione aprano alle 7,00 e chiudano alle 20,00 così da permett… - Ava_Naghila : Sogno un paese nel quale gli uffici della pubblica amministrazione aprano alle 7,00 e chiudano alle 20,00 così da… - romi_andrio : RT @leporello19: @renatobrunetta Che bello tornare a spostare carte quando i cittadini si stavano abituando all’uso dei servizi on line…per… -

Ultime Notizie dalla rete : Così servizi

latinaoggi.eu

...spiegare l'eccesso di mortalità non covid che consistono sostanzialmente nel collasso dei... Ora sono assolutamente brulicanti,come i nostri dipartimenti di emergenza con adulti e bambini ...La nuova mossa del Governo californiano, punta a far produrre e commercializzare veicoli a guida autonoma a emissioni zero, includendo idi taxi senza conducente, in modo che possano ...