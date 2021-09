Champions League 2021/2022, seconda giornata gironi: programma e telecronisti Sky, Mediaset e Amazon (Di martedì 28 settembre 2021) Il programma e i telecronisti su Sky, Mediaset e Amazon della seconda giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Un turno importante per le italiane, visto che il Milan ospita l’Atletico Madrid e la Juventus il Chelsea e servono punti a entrambe, più facili gli impegni dell’Inter sul campo dello Shakhtar Donetsk e dell’Atalanta in casa contro lo Young Boys. Di seguito la programmazione completa sulle emittenti che detengono i diritti. Martedì 28 settembre 2021 ore 18.45 Shakhtar Donetsk-Inter su Sky Sport Uno Telecronaca: Massimo Marianella e Luca Marchegiani su Mediaset Infinity Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin ore 18.45 ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Ile isu Sky,delladeidi. Un turno importante per le italiane, visto che il Milan ospita l’Atletico Madrid e la Juventus il Chelsea e servono punti a entrambe, più facili gli impegni dell’Inter sul campo dello Shakhtar Donetsk e dell’Atalanta in casa contro lo Young Boys. Di seguito lazione completa sulle emittenti che detengono i diritti. Martedì 28 settembreore 18.45 Shakhtar Donetsk-Inter su Sky Sport Uno Telecronaca: Massimo Marianella e Luca Marchegiani suInfinity Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin ore 18.45 ...

Advertising

acmilan : A collection of the best #UCL moments experienced at home, to get in the mood for tomorrow night ?? Per celebrare i… - acmilan : ?? 'This Champions League will help AC Milan grow' @jksheva7 and what the #UCL means to each and every Rossonero ??… - acmilan : The #UCL is fast approaching ??? #MilanAtleti ?? È di nuovo tempo di Champions League ??? A Milanello si lavora verso… - dgiorgio73 : Inizia la 2gg di Champions League...spero in un 4 su 4 per le italiane! Non vedo davvero nessun problema per #Inter… - aurora45191493 : RT @Inter: ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League: Juve-Chelsea, diretta tv esclusiva su Prime Video Corriere dello Sport Calcio: Champions. Jorginho "Contro Juventus serata speciale" Così Jorginho, 29 anni, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' alla vigilia della sfida di Champions League che vedrà il ChelseaRitroverò i miei sfidare i bianconeri. "La Juventus è ...

Champions, tra liti, gelosie e vecchi incontri va in scena Psg-City: la sfida da tre miliardi. Spazio a Donnarumma Ci sono cose che con i soldi non si possono comprare. La prima di Gigio Un nodo, intanto, sembra sciolto: Donnarumma farà il suo esordio in Champions League, secondo quanto filtra da Camp des Loges, ...

Così Jorginho, 29 anni, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' alla vigilia della sfida di Champions League che vedrà il ChelseaRitroverò i miei sfidare i bianconeri. "La Juventus è ...Ci sono cose che con i soldi non si possono comprare. La prima di Gigio Un nodo, intanto, sembra sciolto: Donnarumma farà il suo esordio in Champions League, secondo quanto filtra da Camp des Loges, ...