Cesena-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di martedì 28 settembre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cesena-Modena, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 settembre alle ore 21:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a SkyGo e Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 settembre alle ore 21:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo e Eleven Sports. SportFace.

Advertising

news_modena : Simone Missiroli ricomincia dal Cesena - Carlino_Reggio : Pescara a Gubbio Il Modena rischia grosso a Cesena - news_modena : Simone Missiroli ricomincia dal Cesena - CorriereRomagna : Calcio C, un arbitro di Bologna per Cesena-Modena - - CorriereRomagna : Calcio C, Modena a Cesena senza Matteo Ciofani in difesa - -

Ultime Notizie dalla rete : Cesena Modena 77 ricoverati, l'80% non vaccinati ... preceduta da Bologna con 67 nuovi casi e Modena con 55. Ci sono poi Ravenna (32), Piacenza (19), Reggio Emilia (18), Forlì (17), Ferrara (13), Cesena (11), Rimini e il Circondario Imolese (entrambe ...

Le partite di oggi, Martedì 28 settembre 2021 - Calciomagazine ...30 Virtus Entella - Olbia 17:30 Aquila Montevarchi - ACN Siena 1904 Viterbese - Vis Pesaro 18:00 Lucchese - Teramo 21:00 Cesena - Modena Gubbio - Pescara Fermana FC - Grosseto Imolese - Pontedera ...

Viali prima di Cesena-Modena: "Non dobbiamo avere paura di vincere" Corriere Cesenate LIVE – Cesena-Modena, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) La diretta live di Cesena-Modena è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 ...

LIVE – Musetti-Kuzmanov, Atp Sofia 2021: RISULTATO in DIRETTA Il live e la diretta testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Dimitar Kuzmanov, valevole per il primo turno dell'Atp 250 di Sofia 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...

... preceduta da Bologna con 67 nuovi casi econ 55. Ci sono poi Ravenna (32), Piacenza (19), Reggio Emilia (18), Forlì (17), Ferrara (13),(11), Rimini e il Circondario Imolese (entrambe ......30 Virtus Entella - Olbia 17:30 Aquila Montevarchi - ACN Siena 1904 Viterbese - Vis Pesaro 18:00 Lucchese - Teramo 21:00Gubbio - Pescara Fermana FC - Grosseto Imolese - Pontedera ...La diretta live di Cesena-Modena è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Dimitar Kuzmanov, valevole per il primo turno dell'Atp 250 di Sofia 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...