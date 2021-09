Brescia, vigilessa uccisa: i tre indagati in silenzio davanti a gip (Di martedì 28 settembre 2021) commenta Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, i tre accusati dell' omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani . Nel corso dell'interrogatorio di garanzia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) commenta Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, i tre accusati dell' omicidio dell'exLaura Ziliani . Nel corso dell'interrogatorio di garanzia ...

