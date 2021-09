Bassolino, patto con la destra missina: Manfredi stenta a crederci (AUDIO) (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Molto meravigliato”, così il candidato sindaco del centrosinistra Gaetano Manfredi commenta la notizia data stamane da Il Mattino di un patto con tanto di incontro che si voleva tenere segreto tra storici esponenti della destra napoletana e Antonio Bassolino. Da Amedeo Laboccetta, all’ex ministro del Governo Berlusconi Mario Landolfi, in tanti hanno promesso il loro voto all’ex sindaco comunista, preferendolo al candidato ufficiale del centrodestra Catello Maresca. Su questo, le parole di Manfredi raccolte poco fa, mentre era impegnato in un tour elettorale tra i vicoli del centro storico. VIDEO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Molto meravigliato”, così il candidato sindaco del centrosinistra Gaetanocommenta la notizia data stamane da Il Mattino di uncon tanto di incontro che si voleva tenere segreto tra storici esponenti dellanapoletana e Antonio. Da Amedeo Laboccetta, all’ex ministro del Governo Berlusconi Mario Landolfi, in tanti hanno promesso il loro voto all’ex sindaco comunista, preferendolo al candidato ufficiale del centroCatello Maresca. Su questo, le parole diraccolte poco fa, mentre era impegnato in un tour elettorale tra i vicoli del centro storico. VIDEO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

