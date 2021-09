Anna Tatangelo, c’è l’annuncio ufficiale: tornerà a farlo (Di martedì 28 settembre 2021) Anna Tatangelo è pronta a tornare in televisione. La cantante napoletana tornerà in onda a breve: sui social arriva l’annuncio. La cantante napoletana in uno scatto su Instagram (via Screenshot)Anna Tatangelo è pronta a tornare su Canale 5 con ‘All Together Now‘. La cantante napoletana, infatti, ha postato uno scatto con Michelle Hunziker, conduttrice dello show musicale della Mediaset. In molti si sono chiesti quando tornerà il programma ed a rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio la cantante napoletana. Sul proprio profilo Instagram la Tatangelo ha confermato che la nuova edizione partirà dal prossimo 31 ottobre. Il confermatissimo format, infatti, esordirà la settimana in seguito all’ultima puntata di ‘Scherzi a Parte‘ ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 settembre 2021)è pronta a tornare in televisione. La cantante napoletanain onda a breve: sui social arriva. La cantante napoletana in uno scatto su Instagram (via Screenshot)è pronta a tornare su Canale 5 con ‘All Together Now‘. La cantante napoletana, infatti, ha postato uno scatto con Michelle Hunziker, conduttrice dello show musicale della Mediaset. In molti si sono chiesti quandoil programma ed a rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio la cantante napoletana. Sul proprio profilo Instagram laha confermato che la nuova edizione partirà dal prossimo 31 ottobre. Il confermatissimo format, infatti, esordirà la settimana in seguito all’ultima puntata di ‘Scherzi a Parte‘ ...

