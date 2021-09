Amici: Samuele Barbetta a Tu Si Que Vales (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo Giulia Stabile, un altro ex allievo di Amici è pronto a salire sul palco di Tu Si Que Vales. Secondo quanto riportano le indiscrezioni sulle nuove registrazioni dello show, Samuele Barbetta si sarebbe esibito davanti ai giudici insieme alla sua scuola di danza e avrebbe ottenuto un giudizio molto positivo. A Tu Si Que Vales ci sarà spazio anche per un altro ex allievo di Amici. In Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo Giulia Stabile, un altro ex allievo diè pronto a salire sul palco di Tu Si Que. Secondo quanto riportano le indiscrezioni sulle nuove registrazioni dello show,si sarebbe esibito davanti ai giudici insieme alla sua scuola di danza e avrebbe ottenuto un giudizio molto positivo. A Tu Si Queci sarà spazio anche per un altro ex allievo di. In Articolo completo: dal blog SoloDonna

