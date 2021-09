Venezia-Torino | vince la noia | dopo 45 minuti è 0-0

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si è concluso il primo tempo dell’ultima gara del sesto turno di Serie A. Al Penzo,sono ferme sullo 0-0. Gara con pochi spunti, tutti di marca lagunare. Al 17? un colpo di testa di Okereke di poco alto e al 25? gol annullato a Johnson per fuorigioco. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

VeneziaFC_EN : We're underway at Stadio Penzo. 01' | Venezia 0-0 Torino #VeneziaTorino

A centrocampo giocano Lukic e Pobega con Djidji, Bremer e Rodriguez formano la retroguardia a protezione della porta di Milinkovic-Savic. A centrocampo spazio al trio formato da Crnigoj, Vacca e Busio. Dall'altra parte il Torino di Juric assomiglia sempre di più al suo allenatore, è una squadra in salute e sta assorbendo i dettami tattici del suo allenatore.