Vaccini ad mRNA | nuovo studio | Effetti avversi? Lievi e ad esito favorevole

(Di lunedì 27 settembre 2021) Le Miocarditi e Pericarditi potenzialmente associate a vaccinazionecontro il COVID-19, in particolare con vaccino adPfizer-BioNTech (BNT162b2) e Moderna (-1273) sono eventi rari, con manifestazioni generalmentee ad. Lo scrive il Giornale Italiano di Cardiologia che pubblica un Expert Opinion della Societa’ Italiana di Cardiologia, curato da una quindicina di esperti, tra i quali Gianfranco Sinagra (Centro Diagnosi e Trattamento Cardiomiopatie, Università di Trieste), Giuseppe Mercuro (Dip.Scienze Mediche e Sanita’ Pubblica, Universita’ Cagliari), Pasquale Perrone Filardi del Dip.Scienze Biomediche Avanzate, Università di Napoli. Losegnala che l’incidenza stimata e’ di 1 caso per 100mila individui, ovvero oltre 10 volte ...

...di ricerca e fornisce linee di comportamento nella vaccinazione adin sottogruppi specifici della popolazione'. Nell'Expert Opinion, viene infine ribadito l'importante ruolo svolto dai...
Lo studio segnala che, al momento e dati revisionati alla mano, l'incidenza stimata è di 1 caso per 100mila individui, ovvero oltre 10 volte inferiore a quella delle miocarditi non riconducibili a vac ...