Ultime Notizie Roma del 27-09-2021 ore 09 | 10

(Di lunedì 27 settembre 2021)dailynews radiogiornale 27 settembre Buongiorno versione da parte di Francesco Vitale in studio a lunga la SPD nelleproiezioni sulle elezioni in Germania avrebbe ottenuto il 25,8% e cdu-csu si fermerebbe invece il 24,1 terzi Verdi altre 19 poi liberare alle 11:05 non c’è ancora una chiara maggioranza di governo Dipenderà dalle scelte di questi due ultimi partiti i principali candidati sciolti lancet hanno dichiarato di volere una condizione Entro Natale si apre la settimana che vedrà impegnato il governo a rivedere i limiti di capienza per i luoghi nei quali si svolge attività culturale sportiva sociale e ricreativa oggi vertice del CTS la terza dose del vaccino anti covid non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari dice brutta Ferro lamorgese definisce gravissime le affermazioni della vicequestore schilirò intervenuta una ...