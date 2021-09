Temptation Island: difficile operazione per Stefano Sirena (Di lunedì 27 settembre 2021) Stefano Sirena, che si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, in queste ore ha annunciato ai suoi followers di essersi operato alle ginocchia e di avere molte difficoltà a riprendersi, tanto da dover mettere in pausa la sua carriera nel mondo del basket. Nell’edizione di Temptation Island andata in onda questa estate il pubblico ha avuto modo di conoscere Stefano Sirena, che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 27 settembre 2021), che si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione a, in queste ore ha annunciato ai suoi followers di essersi operato alle ginocchia e di avere molte difficoltà a riprendersi, tanto da dover mettere in pausa la sua carriera nel mondo del basket. Nell’edizione diandata in onda questa estate il pubblico ha avuto modo di conoscere, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_who_s_there : Adesso che non fanno più temptation island potrebbero prendere il traduttore per uomini e donne e mettere i sottotitoli #UominieDonne - giannole31 : RT @Iperborea_: “Se non era opportuno portarlo a Temptation Island allora non vedo nemmeno la saggezza di portarlo dentro al Grande Fratell… - aaridaje : ho appena visto il video di uno che conosco che fa mma e prende a pugni un coso che sembra un cuscino a terra e sem… - GalantoMassimo : Due domande: #GfVip ha bisogno delle scaramucce social tra Bruganelli e Volpe per provare a rianimare gli ascolti… - crilux : #DaGrande Alla maggioranza degli Italiani piacciono ancora il grande fratello, scherzi a parte, Temptation Island l… -