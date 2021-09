Sport in tv oggi (lunedì 27 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 27 settembre 2021) Una nuova settimana di Sport prende il via. oggi, lunedì 27 settembre, fari puntati sul tennis con tanti tornei in programma e diversi azzurri che vorranno ritagliarsi uno spazio importante. In particolare, nei prossimi giorni vedremo in azione Jannik Sinner a Sofia, sede nella quale l’anno scorso il giovane altoatesino ottenne il suo primo successo nel circuito internazionale maggiore. oggi ci gusteremo l’esordio di Fabio Fognini nell’ATP di San Diego, evento che il ligure sfrutterà per avvicinarsi al meglio al Masters1000 di Indian Wells, di scena sempre negli States. Con lui esordirà in California Salvatore Caruso, che ha conquistato l’accesso al tabellone principale passando dalle qualificazioni, mentre Gianluca Mager inizierà la propria avventura nella citata Sofia. Sul cemento ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Una nuova settimana diprende il via.27, fari puntati sul tennis con tanti tornei ine diversi azzurri che vorranno ritagliarsi uno spazio importante. In particolare, nei prossimi giorni vedremo in azione Jannik Sinner a Sofia, sede nella quale l’anno scorso il giovane altoatesino ottenne il suo primo successo nel circuito internazionale maggiore.ci gusteremo l’esordio di Fabio Fognini nell’ATP di San Diego, evento che il ligure sfrutterà per avvicinarsi al meglio al Masters1000 di Indian Wells, di scena sempre negli States. Con lui esordirà in California Salvatore Caruso, che ha conquistato l’accesso al tabellone principale passando dalle qualificazioni, mentre Gianluca Mager inizierà la propria avventura nella citata Sofia. Sul cemento ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc dopo il GP di Russia: 'Nulla di positivo per me oggi' #SkyMotori #F1 #Formula1 - giomalago : Una giornata indimenticabile, come l’Olimpiade vissuta a #Tokyo2020! Grazie Presidente Mattarella e Premier Draghi… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - XtianDomingo_ : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc dopo il GP di Russia: 'Nulla di positivo per me oggi' #SkyMotori #F1 #Formula1 -