Si è tolto la vita in carcere l'uomo che aveva ucciso moglie e figlio di 5 anni (Di lunedì 27 settembre 2021) aveva ucciso a gennaio la moglie, Teodora Casasanta, e il figlio, il piccolo Ludovico di 5 anni: Alexandro Riccio si è suicidato nel carcere di Ivra. l'uomo di Carmagnola, 39 anni, aveva ucciso madre e bambino con 23 coltellate, infierendo anche dopo la morte. Poi si era buttato dal balcone del suo appartamento a via Barbaroux, ma era sopravvissuto. In carcere, sia a Torino che alle Molinette, più volte aveva manifestato l'intento di suicidarsi. Ci è riuscito nella notte tra sabato e domenica.

