Shakhtar-Inter | partita quasi decisiva | La richiesta di Inzaghi

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’allenatore dell’, Simone, èvenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro loDonetsk Dopo l’entusiasmante pareggio per 2-2 in campionato contro l’Atalanta, per… L'articoloLadiè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Inter

Commenta per primo Sarà ancoracontro, come nella Champions League 20 - 21. In casa nerazzurra la speranza però è di non replicare i precedenti della scorsa edizione, terminati entrambi in pareggio e costati alla ...Commenta per primo Simone Inzaghi , allenatore dell', parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro loDonetsk , secondo turno della fase a gironi della Champions League 2021/22: 'Gara decisiva? Non lo è ancora ma è molto ...Simone Inzaghi promuove la sua Inter dopo l'avvio di campionato ma chiede più attenzione nella fase difensiva: "Possiamo migliorare dietro, ma abbiamo fatto le prime sei di campionato più la gara cont ...LEGGI ANCHE >>> Shakhtar-Inter, Inzaghi: “Non sarà decisiva. De Vrij la pensa come Inzaghi, che ha affiancato nella conferenza di vigilia di Shakhtar-Inter: “Cos’è cambiato rispetto all’anno scorso? E ...