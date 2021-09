Shakhtar Donetsk-Inter | De Zerbi contro Inzaghi | i precedenti

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’allenatore delloRoberto Deha vinto solo uno dei suoi setteincontri con l’(2N, 4P) – tutti in Serie A – mentre ha visto le sue squadre subire una media di due gol a partitai nerazzurri (14 in totale). Lautaro Martínez dell’ha effettuato sette tiri da dentro l’area di rigoreloin Champions League la scorsa stagione, ma non è riuscito a segnare: nessun giocatore ha avuto più tentativi dall’no dell’areauna singola avversaria senza trovare la rete nel 2020 /21. Questo sarà il sesto intrain ...

Buone nuove per Simone Inzaghi. Alla vigilia della sfida che vedrà l' Inter impegnata sul campo dellonel secondo match valevole per il girone D di Champions League, il tecnico nerazzurro può finalmente riabbracciare Joaquin Correa e Arturo Vidal. L'attaccante argentino e il ...Nella seconda giornata del girone D di Champions League, l'Inter va in Ucraina per sfidare lo. Buone notizie per Inzaghi, che recupera Correa e Vidal. Le ultime con l'inviato della Gazzetta ad Appiano Gentile, Luca TaidelliShakhtar Donetsk-Inter in tv domani: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la sfida di Champions League 2021/2022.Alla vigilia del secondo turno di Champions sul campo della formazione di De Zerbi, Inzaghi recupera sia l'argentino che il cileno.