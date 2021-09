Scuola, Anief: “Serve impegno economico importante per adeguare stipendi” (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – L’Anief replica alle affermazioni dek Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi in merito al rinnovo del contratto ed all’adeguamento degli stipendi al costo della vita, che saranno al centro dell’atto di indirizzo da inviare all’ARAN. “Sto lavorando per raggiungere impegni importanti che riguardano il tema salariale, la formazione e la partecipazione”, ha detto il Ministro Bianchi all’evento “Futura 2021”, aggiungendo “la mia attività propria è l’atto di indirizzo, mentre la parte contrattuale deve coinvolgere il Governo nel suo insieme”. La base di parenza per il comparto della Scuola delude i sindacati 87 euro di incremento medio lordo mensile, secondo i calcoli effettuasti da sindacati e tecnici, compreso l’elemento perequativo di 11,50 euro medi previsto dal precedente Ccnl 2016-2018. “Non ci si può ripresentare con ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – L’replica alle affermazioni dek Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi in merito al rinnovo del contratto ed all’adeguamento deglial costo della vita, che saranno al centro dell’atto di indirizzo da inviare all’ARAN. “Sto lavorando per raggiungere impegni importanti che riguardano il tema salariale, la formazione e la partecipazione”, ha detto il Ministro Bianchi all’evento “Futura 2021”, aggiungendo “la mia attività propria è l’atto di indirizzo, mentre la parte contrattuale deve coinvolgere il Governo nel suo insieme”. La base di parenza per il comparto delladelude i sindacati 87 euro di incremento medio lordo mensile, secondo i calcoli effettuasti da sindacati e tecnici, compreso l’elemento perequativo di 11,50 euro medi previsto dal precedente Ccnl 2016-2018. “Non ci si può ripresentare con ...

