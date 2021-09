Sanità record al Sud: bimba di soli 11 mesi salvata con un trapianto di cuore al Monaldi (Di lunedì 27 settembre 2021) Una bambina di 11 mesi è stata salvata grazie a un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli: l'operazione ha permesso alla piccola di riprendersi da una grave forma di miocardiopatia dilatativa. Nei mesi scorsi la bambina aveva già subito un'operazione per l'impianto di un Berlin Heart, in attesa del trapianto arrivato in queste ore al nosocomio. La storia è iniziata lo scorso marzo, quando la bambina aveva appena 4 mesi e aveva sviluppato una grave forma di miocardiopatia dilatativa, forse causata dall'infezione da Covid che la piccola aveva riscontrato in quel periodo. Il primo intervento per l'impianto di un Berlin Heart arriva a soli 5 mesi: un cuore artificiale che di fatto funge da ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 settembre 2021) Una bambina di 11è statagrazie a undiall'ospedaledi Napoli: l'operazione ha permesso alla piccola di riprendersi da una grave forma di miocardiopatia dilatativa. Neiscorsi la bambina aveva già subito un'operazione per l'impianto di un Berlin Heart, in attesa delarrivato in queste ore al nosocomio. La storia è iniziata lo scorso marzo, quando la bambina aveva appena 4e aveva sviluppato una grave forma di miocardiopatia dilatativa, forse causata dall'infezione da Covid che la piccola aveva riscontrato in quel periodo. Il primo intervento per l'impianto di un Berlin Heart arriva a: unartificiale che di fatto funge da ...

