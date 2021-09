Recensione Kraken Academy!! | umano incontra Kraken

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 27 settembre 2021) La frustrazione del non sapere cosa giocare ci fa controllare con foga Steam: è qui checi attrae con la sua trama, strampalata abbastanza da spingerci a giocarlo per scriverne unaNegli ultimi anni, il mondo degli indie traspare come una via maestra per molti sviluppatori emergenti. La dimostrazione che anche per una sola persona è possibile raggiungere la fama con un videogioco sviluppato da sé è visibile, per esempio, nel rinomato Undertale, tant’è che ha ricevuto da poco l’annuncio della creazione di ben tre seguiti tra cui il secondo, Deltarune 2, disponibile gratuitamente. Questo perché lo sviluppatore Toby Fox desidera che tutti i fan possano fruire dell’opera in cui lui ha riversato il suo intero spirito creativo. E lache dedicheremo a ...