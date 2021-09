Pugno all’arbitro dopo l’espulsione: gravissime conseguenze (Di lunedì 27 settembre 2021) Follia durante Oleggio Castello e Carpignano: il tecnico degli ospiti ha colpito con un Pugno un arbitro. Pesanti conseguenze. Attimi di pura follia durante la partita tra Oleggio Castello e Carpignano, valevole per il campionato di prima categoria piemontese. Il tecnico degli ospiti Giovanni Aloisi, furioso per la direzione di gara dell’arbitro Andrea Felis di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 settembre 2021) Follia durante Oleggio Castello e Carpignano: il tecnico degli ospiti ha colpito con unun arbitro. Pesanti. Attimi di pura follia durante la partita tra Oleggio Castello e Carpignano, valevole per il campionato di prima categoria piemontese. Il tecnico degli ospiti Giovanni Aloisi, furioso per la direzione di gara dell’arbitro Andrea Felis di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

