Problemi batteria OnePlus 6 con OxygenOS 11 e costo sostituzione

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 settembre 2021) Arrivano alcune indicazioni interessanti per quanto riguarda gli utenti in possesso di un6, in particolare per chi ha portato a termine il download dell’aggiornamento con11 e che, al contempo, riscontrano anomalie con la. Una questione che abbiamo avuto modo di analizzare già nelle scorse settimane, a distanza di pochi giorni dal rilascio del pacchetto software, e che a conti fatti non ci presenta un quadro generale migliorato ora che siamo arrivati a fine settembre. Come superare idiper6 dopo l’aggiornamento con11 Al momento, non abbiamo annunci ufficiali da parte del produttore sulla questione e non sappiamo se i prossimi aggiornamenti minori si riveleranno utili per archiviare una volta per ...