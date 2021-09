Perché la Cina vara una stretta sugli aborti non terapeutici (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set – Se a San Marino l’interruzione volontaria di gravidanza è ora legale, la Cina al contrario ha deciso di varare una stretta sugli aborti consentiti dalle legge. Il governo di Pechino ha infatti emanato nuove linee guide volte a limitare il numero di aborti per “scopi non medici”. Non si tratta di una clamorosa novità Perché il dragone asiatico ha da tempo adottato misure particolarmente rigide per prevenire gli aborti selettivi in base al sesso, con le autorità sanitarie che già nel 2018 diedero particolari indicazioni al riguardo: “L’uso dell’aborto per porre fine alle gravidanze indesiderate era dannoso per il corpo delle donne e rischia di causare infertilità”. Adesso però il Consiglio di Stato cinese sostiene che queste nuove linee ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set – Se a San Marino l’interruzione volontaria di gravidanza è ora legale, laal contrario ha deciso dire unaconsentiti dalle legge. Il governo di Pechino ha infatti emanato nuove linee guide volte a limitare il numero diper “scopi non medici”. Non si tratta di una clamorosa novitàil dragone asiatico ha da tempo adottato misure particolarmente rigide per prevenire gliselettivi in base al sesso, con le autorità sanitarie che già nel 2018 diedero particolari indicazioni al riguardo: “L’uso dell’aborto per porre fine alle gravidanze indesiderate era dannoso per il corpo delle donne e rischia di causare infertilità”. Adesso però il Consiglio di Stato cinese sostiene che queste nuove linee ...

CottarelliCPI : La World Bank cancella il rapporto Doing Business, da anni una preziosa fonte di informazioni sui paesi del mondo,… - Liberodipensar : RT @CurrentiCalamo_: Il primo caso di Covid in It è stato individuato perché qualcuno ha violato l’ordine di non fare il tampone a chi non… - Liberoarbitrio : RT @gianlucac1: ma subito dopo il BOOM il virus non esiste. ci hanno chiuso in casa perche 'la cina o la francia (????) han fatto cosi''..… - t_tonii : @paolobeffa 'Spero che di Cina non sappiate nulla, perché ciò che sapete è sbagliato'. Indimenticabile inizio della… - EstrategaNegro : @Crimsom_Behelit @Antottantotto Ma chi svicola, te l'ho già detto che con Tamponi e distanziamento (per intenderci… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Cina Allarme zanzara giapponese in Italia: perché è pericolosa ... come l'India, Cina e Giappone. Ogni anno vengono registrati circa 50.000 casi di encefalite ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Allarme zanzara giapponese in Italia: perché è pericolosa

Pirelli debole, ma il buy resta. La view degli analisti Le scorte di tutta la filiera sono basse in Nord America e a livelli normali in Europa e Cina. Pirelli: Equita, piccoli aggiustamenti alle stime Per questo motivo, gli analisti di Equita SIM fanno ...

Evergrande, perché la caduta del mattone cinese colpirà anche noi Corriere della Sera ... come l'India,e Giappone. Ogni anno vengono registrati circa 50.000 casi di encefalite ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Allarme zanzara giapponese in Italia:è pericolosaLe scorte di tutta la filiera sono basse in Nord America e a livelli normali in Europa e. Pirelli: Equita, piccoli aggiustamenti alle stime Per questo motivo, gli analisti di Equita SIM fanno ...