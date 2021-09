Napoli | solo Benzema come Osimhen | sei gol nel mese di settembre

(Di lunedì 27 settembre 2021), nei top campionati europei, ha segnato quantoda sogno per il nigeriano delAnche nella vittoria casalinga contro il Cagliari, Victorha firmato il risultato sbloccando la gara nel primo tempo. Il nigeriano, sempre più leader del reparto offensivo del, ha così raggiunto quota sei gol neldi(4 in campionato, 2 in Europa).lui, fa notare Il Mattino, c’èKarim. Dietro, qin questa speciale classifica, si piazza invece Erling Braut Haaland, appaiato con Nkunku del Lipsia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiuseppeConteIT : Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell… - ladyonorata : Forze dell'ordine, medici e ora avvocati. Il fronte dei #nogreenpass si allarga. Manca solo la magistratura… Napoli… - Gazzetta_it : Osimhen e Insigne da sballo: il Napoli fa 6 su 6 ed è sempre primo da solo

Ti aspetti l'intraprendenza degli ospiti nella ripresa ma comanda sempre. Il palleggio è totale, quasi snervante, resta l'antico vizio di essere poco pratici negli ultimi venti metri. Perché ...In questo spazio, vi comunicheremo le decisioni ufficiali per il fantacalcio e vi spiegheremo il motivo dell'assegnazione, o della non assegnazione, del bonus. Assist Fantacalcio Napoli-Cagliari – Il ...