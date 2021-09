Libro Blu Agenzia Dogane e Monopoli | i friulani l’intrattenimento online

Leggi su udine20

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’dellee dei, ente pubblico che si occupa della gestione del sistema doganale italiano e della regolamentazione del comparto gioco sul territorio nazionale, lo scorso 10 settembre ha presentato ilBlu, il report annuale sulle sue attività relativo agli ambiti di sua competenza. Un resoconto che analizza la situazione del 2020 e ha contribuito a mettere in luce gli effetti della crisi dell’anno passato su diversi settori dell’economia in particolare, tabacchi, energia, alcolici e giochi. Per quanto riguarda quest’ultimo segmento ilblu ha evidenziato due tendenze principali: la crescita del giocoe la rispettiva caduta dell’attività retail e dal vivo, già evidenti negli anni passati. Del resto non solo in Italia ...