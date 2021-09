La vicequestore contro il Green Pass si difende: "Andrò avanti con o senza divisa" (Di lunedì 27 settembre 2021) “Andrò avanti con o senza divisa”, così sul proprio profilo Facebook, il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, risponde all’avvio di una procedura disciplinare dopo la sua partecipazione alla manifestazione contro il Green Pass di sabato a Roma, in piazza San Giovanni. La poliziotta aveva definito il Green Pass “illegittimo”. “È bello apprendere dai giornali – scrive ancora Schilirò su Facebook – anziché dalla propria amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare, sono molto serena. Ieri mi è capitata l’occasione di esercitare i miei diritti previsti dalla Costituzione e l’ho fatto. Il mestiere che ho scelto è pubblico, ho ricevuto – rivendica – quattro premi dalla società civile per i miei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) “con o”, così sul proprio profilo Facebook, ilNunzia Alessandra Schilirò, risponde all’avvio di una procedura disciplinare dopo la sua partecipazione alla manifestazioneildi sabato a Roma, in piazza San Giovanni. La poliziotta aveva definito il“illegittimo”. “È bello apprendere dai giornali – scrive ancora Schilirò su Facebook – anziché dalla propria amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare, sono molto serena. Ieri mi è capitata l’occasione di esercitare i miei diritti previsti dalla Costituzione e l’ho fatto. Il mestiere che ho scelto è pubblico, ho ricevuto – rivendica – quattro premi dalla società civile per i miei ...

