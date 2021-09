Ivrea | suicida in carcere l’uomo che aveva ucciso a coltellate moglie e figlio a Carmagnola

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ivrea suicida

Sul caso, ora, la procura diha aperto un fascicolo per capire le circostanze che hanno portato al suicidio. Riccio, che era difeso dall'avvocato Giuseppe Lopedote, avrebbe detto agli psicologi ...La Procura diha aperto un fascicolo. 'Lasciatemi farla finita', aveva detto l'uomo ai carabinieri che lo scorso 29 gennaio lo avevano soccorso per primi a Carmagnola, nel Torinese, dopo che si ...L’AQUILA – Alexandro Riccio, il 39enne che lo scorso 29 gennaio 2021 uccise a coltellate in casa la moglie 38enne Teodora Casasanta, originaria di Roccacasale, in provincia dell’Aquila il figlio 5enne ...Si è tolto la vita in carcere l'uomo che, nel gennaio scorso, aveva ucciso suo figlio e sua moglie, Teodora Casasanta, psicologa originaria di Roccacasale.