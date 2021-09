Istat: export extra Ue in agosto - 5% su mese, su anno + 15,7 % (Di lunedì 27 settembre 2021) La stima del saldo commerciale ad agosto 2021 è pari a +1.583 milioni, in calo rispetto ad agosto 2020 (+3.581) Leggi su rainews (Di lunedì 27 settembre 2021) La stima del saldo commerciale ad2021 è pari a +1.583 milioni, in calo rispetto ad2020 (+3.581)

Advertising

fisco24_info : Commercio estero: Istat, export extra Ue agosto -5% mese (2): Import +6,5%. Esportazioni su anno +15,7% - RafTris : RT @contropiano: L'Istat non considera quest'esplosione nelle sue statistiche perché le importazioni dall'Italia avvengono via Olanda (Rott… - AdornatoAntonio : RT @contropiano: L'Istat non considera quest'esplosione nelle sue statistiche perché le importazioni dall'Italia avvengono via Olanda (Rott… - Dario_VdA : RT @contropiano: L'Istat non considera quest'esplosione nelle sue statistiche perché le importazioni dall'Italia avvengono via Olanda (Rott… - contropiano : L'Istat non considera quest'esplosione nelle sue statistiche perché le importazioni dall'Italia avvengono via Oland… -