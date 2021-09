Il “Test” in scena al Martinitt con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi (Di lunedì 27 settembre 2021) Pipa e La Bilancia Produzioni presentano IL Test di Jordi Vallejo con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi regia Roberto Ciufoli traduzione Piero Pasqua scenografia Andrea Ceriani disegno luci Francesco Bàrbera costumi Sandra Cardini foto Tommaso Le Pera Premio Fray Luis de Leòn 2014 “Le domande sono semplici; le risposte meno”. “Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione fra dieci anni?”. Ecco “Il Test” che dà vita a questa esilarante e graffiante commedia che ha sbancato i botteghini spagnoli, da Barcellona a Madrid ed è arrivata in Italia con Roberto Ciufoli, Benedicta ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Pipa e La Bilancia Produzioni presentano ILdi Jordi Vallejo conregiatraduzione Piero Pasqua scenografia Andrea Ceriani disegno luci Francesco Bàrbera costumi Sandra Cardini foto Tommaso Le Pera Premio Fray Luis de Leòn 2014 “Le domande sono semplici; le risposte meno”. “Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione fra dieci anni?”. Ecco “Il” che dà vita a questa esilarante e graffiante commedia che ha sbancato i botteghini spagnoli, da Barcellona a Madrid ed è arrivata in Italia con...

TeatroMartinitt : RT @Milanodascoprir: Al Teatro Martinitt @TeatroMartinitt la nuova stagionr si apre con una domanda non da poco. Quattro amici davanti a un… - Milanodascoprir : Al Teatro Martinitt @TeatroMartinitt la nuova stagionr si apre con una domanda non da poco. Quattro amici davanti a… - sfiganna : @drewsbeauty C'è anche la scena della madre di Otis che apre il test e del dna e c'è tipo suspence che non si sa di… - gambegiaco : Lo vedi in scena lo compri su moopix. MOOPIX è il primo strumento al mondo che ti consente di cstturare gli oggetti… - _Barbio_ : Mina $ 4,88 è una resistenza allo stoll che mantiene la scena per un test di [$ 2,80 - $ 3,10]. Dydx Il prezzo è s… -