Giorgetti vuole Draghi al Quirinale e poi subito il voto

(Di lunedì 27 settembre 2021) La coalizione di governo è destinata a spaccarsi. E il presidente del Consiglio non potrebbe sopportare un anno di campagna elettorale permanente. Per cui Mariodovrà andare al, e poialle urne. È questa – in sintesi – la ricetta che il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, leghista, fornisce in un’intervista alla Stampa. Assicurando, dopo le turbolenze dei giorni scorsi, che non ci sono due Leghe: «Una sola, fatevene una ragione». O al massimo, aggiunge, «sensibilità diverse. Amando le metafore calcistiche direi che in una squadra c’è chi è chiamato a fare gol e chi è chiamato a difendere. Io per esempio ho sempre amato Pirlo. Qualcuno deve segnare, qualcuno deve fare gli assist». Lui, spiega, preferisce «guardare lontano restando dietro. Se fai il front-man finisce che ti ...