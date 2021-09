GFVIP: SIGNORINI AFFRONTA LE SCINTILLE VOLPE-BRUGANELLI, I VIPPONI TRA SORPRESE E UN’ELIMINAZIONE (Di lunedì 27 settembre 2021) Lunedì 27 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il GF Vip condotto da Alfonso SIGNORINI con Adriana VOLPE e Sonia BRUGANELLI. Situazione frizzantina tra le due opinioniste dopo la foto della moglie di Bonolis con Giancarlo Magalli. “Oh, vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento che belle che sono. Ma quanto son bellini?! Tanto. Dio li fa e poi li accoppia, ci vediamo lunedì”, così la VOLPE. “Sono libera di farmi una foto con un collega di mio marito a cena”, replica la BRUGANELLI. SIGNORINI affronterà la questione in puntata. Sonia oggi ha iniziato a seguire sui social l’ex conduttore dei Fatti Vostri. Adriana pubblica il video cult di Fede: “Che figura di m….” come risposta al retroscena di una foto scattata solo per farla infuriare. Gli equilibri ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 settembre 2021) Lunedì 27 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il GF Vip condotto da Alfonsocon Adrianae Sonia. Situazione frizzantina tra le due opinioniste dopo la foto della moglie di Bonolis con Giancarlo Magalli. “Oh, vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento che belle che sono. Ma quanto son bellini?! Tanto. Dio li fa e poi li accoppia, ci vediamo lunedì”, così la. “Sono libera di farmi una foto con un collega di mio marito a cena”, replica laaffronterà la questione in puntata. Sonia oggi ha iniziato a seguire sui social l’ex conduttore dei Fatti Vostri. Adriana pubblica il video cult di Fede: “Che figura di m….” come risposta al retroscena di una foto scattata solo per farla infuriare. Gli equilibri ...

