Emily in Paris 2, è ufficiale: quando uscirà su Netflix (Di lunedì 27 settembre 2021) Emily in Paris 2 è pronto a sbarcare su Netflix. Svelati il cast e la data d'uscita della seconda stagione. In arrivo la seconda stagione (via web)Torna su Netflix la serie Emily in Paris, che narra le peripezie della protagonista nella capitale francese. La serie, creata da Darren Star, è giunta alla seconda stagione. In occasione di TUDUM, evento nel quale si svelano i nuovi progetti in cantiere, la nota piattaforma di streaming rivela l'arrivo dei nuovi episodi. Nella nuova stagione ritroveremo la protagonista nel sud della Francia, alle prese con nuove sfide lavorative ed un nuovo amore. La nuova serie è in arrivo ilo 22 dicembre e sono già disponibili alcune immagini dal trailer rilasciato dalla stessa piattaforma.

