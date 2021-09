Elezioni a Roma, Giorgetti molla Michetti: Calenda intercetta la Destra (Di lunedì 27 settembre 2021) Lo scontro interno alla Lega si abbatte su Enrico Michetti , il candidato del centroDestra a sindaco di Roma. Il ministro leghista Giancarlo Giorgetti sostiene che la persona giusta per il Campidoglio ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 settembre 2021) Lo scontro interno alla Lega si abbatte su Enrico, il candidato del centroa sindaco di. Il ministro leghista Giancarlosostiene che la persona giusta per il Campidoglio ...

Advertising

ilriformista : Asse PD-M5S al Campidoglio: in caso di vittoria per #Gualtieri, #Conte otterrebbe il sostegno Dem per il seggio all… - gualtierieurope : Ecco come votare ??? il 3 e 4 ottobre alle elezioni amministrative di Roma. Facciamo rinascere #Roma tutti insieme.… - Giorgiolaporta : Siamo al solito giochino: si rimbalzano una balla tra differenti testate fino a farla diventare verosimile. Poi nei… - LFeliceOn : @QRepubblica @virginiaraggi si si arriva tutto alla vigilia delle elezioni dopo scompare tutto ma rimangono i cingh… - pierbaroni : RT @LemmaAndrea: Voglio per mio figlio una città da cui non debba scappare, in cui desideri vivere, che ami e che sia all'altezza dei suoi… -