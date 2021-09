Elezioni a Roma, bufera su Giorgetti che “tifa” sinistra. Michetti: «Decidono i cittadini, non lui» (Di lunedì 27 settembre 2021) Se l’ha fatto apposta, gli è riuscita benissimo. Diversamente, Giancarlo Giorgetti avrebbe un problema irrisolto con la politica, prima ancora che con la Lega e il centrodestra. Già, solo uno sprovveduto potrebbe pronunciare le sue stesse parole («Gualtieri vince al ballottaggio contro Michetti, ma perde contro Calenda che ha qualità per amministrare Roma» mentre Bertolaso «sarebbe stato il candidato giusto del centrodestra») senza immaginare di tirare così la volata agli avversari. Che, ovviamente, non lesinano commenti e ringraziamenti. Il più lesto a tendere idealmente la mano al ministro dello Sviluppo economico è proprio Calenda: «Lo ringrazio. Che Michetti non sia adeguato per governare Roma è sempre più evidente, a tutti». Gualtieri e Calenda ringraziano Passa qualche minuto e si fa sentire ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Se l’ha fatto apposta, gli è riuscita benissimo. Diversamente, Giancarloavrebbe un problema irrisolto con la politica, prima ancora che con la Lega e il centrodestra. Già, solo uno sprovveduto potrebbe pronunciare le sue stesse parole («Gualtieri vince al ballottaggio contro, ma perde contro Calenda che ha qualità per amministrare» mentre Bertolaso «sarebbe stato il candidato giusto del centrodestra») senza immaginare di tirare così la volata agli avversari. Che, ovviamente, non lesinano commenti e ringraziamenti. Il più lesto a tendere idealmente la mano al ministro dello Sviluppo economico è proprio Calenda: «Lo ringrazio. Chenon sia adeguato per governareè sempre più evidente, a tutti». Gualtieri e Calenda ringraziano Passa qualche minuto e si fa sentire ...

Advertising

gualtierieurope : Ecco come votare ??? il 3 e 4 ottobre alle elezioni amministrative di Roma. Facciamo rinascere #Roma tutti insieme.… - ilriformista : Asse PD-M5S al Campidoglio: in caso di vittoria per #Gualtieri, #Conte otterrebbe il sostegno Dem per il seggio all… - Agenzia_Italia : Giorgetti: 'L'interesse del Paese è Draghi al Colle e elezioni subito' - rosarioT1970 : RT @ilriformista: Asse PD-M5S al Campidoglio: in caso di vittoria per #Gualtieri, #Conte otterrebbe il sostegno Dem per il seggio alla Came… - MMaXXprIIme : RT @MMaXXprIIme: Elezioni comunali a Roma: si vota il 3 e 4 ottobre 2021. Novità in arrivo: potranno votare anche i cinghiali! -