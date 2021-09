Dagli accessori ai tagli, le più belle "teste" dello streetstyle milanese (Di lunedì 27 settembre 2021) Mentre sulle passerelle della Milano Fashion Week sfilano i trend beauty della Primavera/Estate 2022, è sulle strade che si concretizzano le ispirazioni più attuali in fatto di capelli. Quelle da copiare subito, anche per l’Autunno appena iniziato. È qui, infatti, che gli addetti ai lavori, giornaliste, influencer e socialite, vengono “paparazzate” dai fotografi proprio un minuto prima di prendere posto nei front row delle passerelle. Ed è qui che si possono carpire numerosi spunti da copiare subito, più facili e attuali da riprodurre nella vita di tutti i giorni. Quali sono i trend emersi in questa settimana di sfilate milanesi? Milano Fashion Week PE 2022: ispirazioni capelli dallo street style guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 settembre 2021) Mentre sulle passerelle della Milano Fashion Week sfilano i trend beauty della Primavera/Estate 2022, è sulle strade che si concretizzano le ispirazioni più attuali in fatto di capelli. Quelle da copiare subito, anche per l’Autunno appena iniziato. È qui, infatti, che gli addetti ai lavori, giornaliste, influencer e socialite, vengono “paparazzate” dai fotografi proprio un minuto prima di prendere posto nei front row delle passerelle. Ed è qui che si possono carpire numerosi spunti da copiare subito, più facili e attuali da riprodurre nella vita di tutti i giorni. Quali sono i trend emersi in questa settimana di sfilate milanesi? Milano Fashion Week PE 2022: ispirazioni capelli dallo street style guarda le foto ...

