Conferenza stampa Simeone: «Milan squadra valida, dovremo essere noi stessi» (Di lunedì 27 settembre 2021) Le parole di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan Le parole in Conferenza stampa di Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, alla vigilia della sfida Champions contro il Milan riportate da Tuttomercatoweb.com: COME SI MIGLIORA QUESTO ATLETICO «Dobbiamo essere noi stessi, stare attenti in entrambe le aree. Nel calcio la differenza si fa in quello, serve aggressività per fare quello che vogliamo». KOKE LEMAR E JOAO FELIX «Sono tutti importanti, abbiamo una rosa molto equilibrata con delle gerarchie e dobbiamo adattarci a quello che ci propone la partita per fare al meglio». ALAVES «Hanno cercato di sottrarci degli spazi per creare più gioco. Nella partita contro il Villarreal, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Le parole di Diego, allenatore dell’Atletico Madrid, alla vigilia della sfida di San Siro contro ilLe parole indi, allenatore dell’Atletico Madrid, alla vigilia della sfida Champions contro ilriportate da Tuttomercatoweb.com: COME SI MIGLIORA QUESTO ATLETICO «Dobbiamonoi, stare attenti in entrambe le aree. Nel calcio la differenza si fa in quello, serve aggressività per fare quello che vogliamo». KOKE LEMAR E JOAO FELIX «Sono tutti importanti, abbiamo una rosa molto equilibrata con delle gerarchie e dobbiamo adattarci a quello che ci propone la partita per fare al meglio». ALAVES «Hanno cercato di sottrarci degli spazi per creare più gioco. Nella partita contro il Villarreal, ...

Advertising

acmilan : Our #UCL home debut is around the corner ?? Tune in to the App for the Boss and @Brahim's pre-match presser ?? Il n… - OfficialASRoma : ??? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di #LazioRoma #ASRoma - AurelioCapaldi : “Dovete rispettare il lavoro dei giornalisti!” Lo ha detto Jose’ Mourinho al delegato della Lega serie A (colloquio… - CalcioNews24 : #MilanAtleticoMadrid, la conferenza stampa di #Koke ??? - EdoardoLDN : RT @amicodipiric: Buon pomeriggio @paskampo @BandinelliLaura @PVercellone, vi segnalo @86_longo che sostiene ci sia censura sulle domande i… -