Chi è Usyk, il pugile che ha tolto le cinture a Anthony Joshua (Di lunedì 27 settembre 2021) Se vi dovessero chiedere una definizione di perfezione, d’ora in poi potrete avvicinarvi molto all’idea menzionando la prestazione di Oleksandr Usyk contro il pluri campione mondiale, beniamino del pubblico e favorito sulla carta, Anthony Joshua. Non solo perché il pugile ucraino ha vinto, ma soprattutto per come lo ha fatto. Con questa performance straordinaria, intanto, Usyk ha strappato a Joshua i titoli IBF, WBA, WBO e IBO dei pesi massimi, ed è ancora imbattuto. Si è presentato all’incontro con un record di 19 vittorie in altrettanti match, di cui 13 ottenute per KO, e adesso è salito a 20. Oleksandr Usky ha conosciuto lo sport in tenera età: nato trentaquattro anni fa a Sinferopoli, città della penisola della Crimea, Usyk da bambino ha cominciato praticanto ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 27 settembre 2021) Se vi dovessero chiedere una definizione di perfezione, d’ora in poi potrete avvicinarvi molto all’idea menzionando la prestazione di Oleksandrcontro il pluri campione mondiale, beniamino del pubblico e favorito sulla carta,. Non solo perché ilucraino ha vinto, ma soprattutto per come lo ha fatto. Con questa performance straordinaria, intanto,ha strappato ai titoli IBF, WBA, WBO e IBO dei pesi massimi, ed è ancora imbattuto. Si è presentato all’incontro con un record di 19 vittorie in altrettanti match, di cui 13 ottenute per KO, e adesso è salito a 20. Oleksandr Usky ha conosciuto lo sport in tenera età: nato trentaquattro anni fa a Sinferopoli, città della penisola della Crimea,da bambino ha cominciato praticanto ...

Advertising

Carminutxio : RT @morello_dario: A volte mi faccio prendere dai commenti degli e me ne convinco anche io. In sto cazzo di sport però, PER FORTUNA, al 99%… - Fabius40884986 : usyk ha seviziato Joshua Quando hai 1 miliardo/£ sul conto e sai che stai perdendo Decidi di risparmiarti e di salv… - Roby845 : RT @morello_dario: A volte mi faccio prendere dai commenti degli e me ne convinco anche io. In sto cazzo di sport però, PER FORTUNA, al 99%… - cho_ttuuse : RT @morello_dario: A volte mi faccio prendere dai commenti degli e me ne convinco anche io. In sto cazzo di sport però, PER FORTUNA, al 99%… - jackbrunelli1 : RT @morello_dario: A volte mi faccio prendere dai commenti degli e me ne convinco anche io. In sto cazzo di sport però, PER FORTUNA, al 99%… -