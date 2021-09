Carolina Marconi e la battaglia contro il tumore | «È stato un fulmine che mi ha trafitto»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 settembre 2021) «Sei entrata nel cuore degli italiani nel 2004 con il Grande Fratello». Così Silvia Toffanin ha introdotto nello studio di Verissimo l’ospite Carolina Marconi, showgirl e modella venezuelana, 43 anni, nota per aver partecipato alla quarta edizione del reality tv targato Mediaset. Carolina Marconi sta affrontando una difficile battaglia contro un tumore, come racconta lei stessa, trattenendo le lacrime. Un cancro al seno, scoperto per caso («come un fulmine che mi ha trafitto lo stomaco») mentre si sottoponeva ai diversi esami richiesti per la fecondazione assistita, percorso che lei e il suo partner, Alessandro Tulli, ex calciatore, hanno deciso di intraprendere non riuscendo ad avere un bambino per via naturale.