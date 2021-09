Cappato | sit in a Montecitorio “per chiedere a Draghi di fermare il sabotaggio del Referendum Cannabis”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cappato sit

L'Opinionista

Vedi Anche Marcoa La Confessione (Nove) di Peter Gomez: 'Dj Fabo mi disse: 'se non mi ... Vedi Anche Cannabis legale,- in davanti al ministero della Giustizia: 'Comuni in ritardo. Senza ...... senza mezzi termini, contro l'esecutivo (in caso di silenzio) è stato Marcodell'... Vedi Anche Cannabis legale,- in davanti al ministero della Giustizia: 'Comuni in ritardo. Senza proroga ...ROMA - L'esponente radicale Marco Cappato (foto) sarà domani, 28 settembre, alle ore 18 davanti a Montecitorio, a Roma, per partecipare a un sit in con ...