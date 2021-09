Calcio, Roberto Mancini riceve la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport (Di lunedì 27 settembre 2021) Un 2021 ricco di soddisfazioni per Roberto Mancini. Il tecnico della Nazionale italiana di Calcio, che ha guidato gli azzurri al titolo continentale, non potrà fregiarsi solo di un successo che ha interrotto un digiuno lungo 53 anni. Il ‘Mancio’, infatti, ha ricevuto la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per mano del Rettore Giorgio Calcagnini. Il CT ha esposto la sua tesi Magistrale su “Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire una team vincente nello Sport“, forte della sua esperienza da tecnico di alto livello. “Voglio esprimere il mio legittimo orgoglio, perché con questo mio ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Un 2021 ricco di soddisfazioni per. Il tecnico della Nazionale italiana di, che ha guidato gli azzurri al titolo continentale, non potrà fregiarsi solo di un successo che ha interrotto un digiuno lungo 53 anni. Il ‘Mancio’, infatti, ha ricevuto laindall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per mano del Rettore Giorgio Calcagnini. Il CT ha esposto la sua tesisu “Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire una team vincente nello“, forte della sua esperienza da tecnico di alto livello. “Voglio esprimere il mio legittimo orgoglio, perché con questo mio ...

