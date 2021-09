Bologna | ufficiale l’addio di Walter Sabatini

(Di lunedì 27 settembre 2021) dopo diversi stagioni come dirigente del club emiliano E’ ufficialmente conclusa l’avventura tra il. Ecco il comunicato diramato dal club emiliano: “Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante diFc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza condi comune accordo non sarà rinnovato”. Il Presidente Joey Saputo ha commentato la decisione: “Ringrazioper il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo di idee che ha dato ai due Club anche nella fase iniziale del processo di condivisione di strategie e metodologie di lavoro”, “Ho conosciuto una persona di grande spessore umano, professionale e intellettuale: gli auguro le migliori fortune per il futuro”. L'articolo proviene da ...

Si separano in manierale strade tra il dirigente (consulente anche dei canadesi del Montreal Impact , altro club di proprietà di Joey Saputo) e il, con la controllante dei due club ...Commenta per primo Walter Sabatini e ilsi diranno addio. Il direttore generale del club ha il contratto in scadenza e dal club è arrivata la conferma che l'accordo di consulenza cone Toronto non sarà rinnovato di comune accordo. L'ex Inter e Roma più volte aveva manifestato dubbi sul suo ruolo nelle ultime settimane. ECCO IL COMUNICATO Free 2 Be Holdings Inc., la società ...Walter Sabatini e il Bologna si lasciano. Ufficiale il divorzio, come si legge in una nota pubblicata sul sito del club e che fa capo a Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante del Bologna e d ...Bologna, 27 set. - (Adnkronos) - "Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza con Walter Sabatini di comune accordo non s ...