Bergomi su Donnarumma: “Non capirò mai la scelta di andare al Psg” (Di lunedì 27 settembre 2021) Giuseppe Bergomi si è pronunciato riguardo la situazione di Gianluigi Donnarumma, il quale ha scelto di lasciare il Milan durante la sessione estiva di mercato. Il portiere della Nazionale, affiancato dal procuratore Mino Raiola, ha deciso di sposare l’ambizioso progetto del Paris Saint-Germain, passando il testimone a Mike Maignan, ex Lille. Bergomi, ex capitano dell’Inter e attualmente opinionista per Sky, ha espresso la sua opinione sull’argomento in diretta televisiva: “Non capirò mai la scelta di Donnarumma, c’era bisogno di pazienza, ma è andato al Psg. Prima o poi il Milan tornerà a vincere, ripeto: questa è una scelta che non capirò mai”. Bergomi dunque determinato nell’affermare il suo pensiero, sebbene concezione derivata da ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Giuseppesi è pronunciato riguardo la situazione di Gianluigi, il quale ha scelto di lasciare il Milan durante la sessione estiva di mercato. Il portiere della Nazionale, affiancato dal procuratore Mino Raiola, ha deciso di sposare l’ambizioso progetto del Paris Saint-Germain, passando il testimone a Mike Maignan, ex Lille., ex capitano dell’Inter e attualmente opinionista per Sky, ha espresso la sua opinione sull’argomento in diretta televisiva: “Nonmai ladi, c’era bisogno di pazienza, ma è andato al Psg. Prima o poi il Milan tornerà a vincere, ripeto: questa è unache nonmai”.dunque determinato nell’affermare il suo pensiero, sebbene concezione derivata da ...

Advertising

apietrafitta : RT @la_rossonera: ??? #Bergomi: “Questa scelta di #Donnarumma di andare al #PSG non la capirò mai. Prima o poi il #Milan tornerà a vincere.… - sportface2016 : #Bergomi su #Donnarumma: 'Non capirò mai la scelta di andare al #Psg' - cmdotcom : #Bergomi critica: 'La scelta di #Donnarumma? Non la capirò mai, il #Milan presto tornerà a vincere'… - mmilanistaa : RT @MaldiniLos: #Bergomi: “Doveva avere solo pazienza #Donnarumma. Il #Milan sapete cos’è? Non la capirò mai la sua scelta. Il Milan prima… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ??? #Bergomi: “Questa scelta di #Donnarumma di andare al #PSG non la capirò mai. Prima o poi il #Milan tornerà a vincere.… -