Atp San Diego 2021 in tv: programma, date, orari, canali e diretta streaming (Di lunedì 27 settembre 2021) La programmazione tv, le date e gli orari concernenti l’Atp 250 di San Diego 2021, evento in programma sul cemento americano da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre. Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Federico Gaio e Salvatore Caruso sono i quattro italiani presenti nel tabellone principale. I primi due vi hanno acceduto di diritto, mentre gli altri due hanno superato lo scoglio delle qualificazioni. Nonostante si tratti di un Atp 250, il campo di partecipazione è davvero notevole. Basti pensare che le prime due teste di serie sono due Top 10 come Andrey Rublev e Casper Ruud, e che al primo turno si affrontano Murray e Nishikori. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Lazione tv, lee gliconcernenti l’Atp 250 di San, evento insul cemento americano da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre. Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Federico Gaio e Salvatore Caruso sono i quattro italiani presenti nel tabellone principale. I primi due vi hanno acceduto di diritto, mentre gli altri due hanno superato lo scoglio delle qualificazioni. Nonostante si tratti di un Atp 250, il campo di partecipazione è davvero notevole. Basti pensare che le prime due teste di serie sono due Top 10 come Andrey Rublev e Casper Ruud, e che al primo turno si affrontano Murray e Nishikori. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live...

Advertising

OA_Sport : ATP San Diego 2021: non troppa fortuna per Caruso, ma a Gaio va decisamente peggio - federtennis : A San Diego #Gaio e #Caruso raggiungono Sonego e Fognini in main draw! Nell'ultimo turno di qualificazione Federic… - zazoomblog : Tennis ATP San Diego 2021: Salvatore Caruso e Federico Gaio accedono al tabellone principale - #Tennis #Diego #202… - qwe0220 : ATP San Diego 2021: Sonego e Fognini sfortunati in tabellone #SanDiegoOpen - zazoomblog : Tennis ATP San Diego 2021: Salvatore Caruso e Federico Gaio accedono al tabellone principale - #Tennis #Diego #202… -