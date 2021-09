WTA Nur-Sultan 2021 | Lucia Bronzetti perde contro Yuliya Hatouka nell’ultimo turno di qualificazioni

(Di domenica 26 settembre 2021) Amara la fine del viaggio a Nur-per, che, a meno di diventare lucky loser, non giocherà nel tabellone principale del torneo WTA 250 kazako. Numero 1 delle, la ligure è stata sconfitta per 6-4 3-6 7-6(3) dalla bielorussa, dopo un durissimo confronto durato 2 ore e 50 minuti. Nessuna italiana, dunque, sarà in campo in questo torneo nella settimana in arrivo. Nel primo set la bielorussa dimostra di poter stare al passo con l’italiana, e le strappa la battuta dopo il più lungo game dell’in, il decimo. Una volta salita sull’1-3,cerca di non voltarsi più indietro, ma deve cedere il servizio a 15 proprio quando è il momento di chiudere il parziale., però, non ne ...

