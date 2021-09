Vice questore in piazza con i manifestanti: 'Il Green pass è incostituzionale' (Di domenica 26 settembre 2021) bello apprendere dai giornali, anziché dalla propria amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare. Sono molto serena". Si sfoga così Nunzia Alessandra Schilirò , la Vicequestore che ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 26 settembre 2021) bello apprendere dai giornali, anziché dalla propria amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare. Sono molto serena". Si sfoga così Nunzia Alessandra Schilirò , lache ...

