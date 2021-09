Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2021 ore 16:30 (Di domenica 26 settembre 2021) Viabilità DEL 26 SETTEMBRE 2021 ORE 16.20 ALESSIO CONTI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI VERSO Roma ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO Roma NAPOLI, PER LAVORI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FROSINONE IN DIREZIONE Roma. NEL TRATTO è ATTIVO LO SCAMBIO DI CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE SULL’A24 Roma TERAMO PER LAVORI CI SONO CODE TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A Roma ALLE ORE 18 SI SVOLGERA ALLO STASIO OLIMPICO IL ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 settembre 2021)DEL 26 SETTEMBREORE 16.20 ALESSIO CONTI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 SULLA DIRAMAZIONENORD, CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI VERSOALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTONAPOLI, PER LAVORI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FROSINONE IN DIREZIONE. NEL TRATTO è ATTIVO LO SCAMBIO DI CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE SULL’A24TERAMO PER LAVORI CI SONO CODE TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI AALLE ORE 18 SI SVOLGERA ALLO STASIO OLIMPICO IL ...

