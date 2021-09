Verissimo, Diletta Leotta si stava per sposare con Can Yaman (Di domenica 26 settembre 2021) A Verissimo, ospite di Silva Toffanin, Diletta Leotta ha parlato della sua festa dei 30 anni, delle inutili critiche ricevute per quanto successo, per quello che ha sempre fatto. E poi con il suo sorriso contagioso il volto di Dazn ha toccato il capitolo dell’amore, quello che porta il nome di Can Yaman che le avrebbe chiesto di sposarla… Diletta Leotta non è più una bambina e quest’estate ha festeggiato i suoi primi 30 anni. Un compleanno speciale con tanto di festa e piena di polemiche che la conduttrice di Dazn, ha voluto respingere, Si parla del 16 agosto “e si è parlato tantissimo di una cosa inutile, evidentemente in quel momento non c’erano grandi argomenti…”. La biondisima siciliana convive da tempo con le critiche, da quando si è affacciata al mondo della televisione. E ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 settembre 2021) A, ospite di Silva Toffanin,ha parlato della sua festa dei 30 anni, delle inutili critiche ricevute per quanto successo, per quello che ha sempre fatto. E poi con il suo sorriso contagioso il volto di Dazn ha toccato il capitolo dell’amore, quello che porta il nome di Canche le avrebbe chiesto di sposarla…non è più una bambina e quest’estate ha festeggiato i suoi primi 30 anni. Un compleanno speciale con tanto di festa e piena di polemiche che la conduttrice di Dazn, ha voluto respingere, Si parla del 16 agosto “e si è parlato tantissimo di una cosa inutile, evidentemente in quel momento non c’erano grandi argomenti…”. La biondisima siciliana convive da tempo con le critiche, da quando si è affacciata al mondo della televisione. E ...

